〔中国新债〕首都公路发展集团下周四将发行10亿元中期票据,期限三年

投行观点：Biogen Inc 目标价从375美元下调至350美元--RBC
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路透北京8月18日电---中国北京市首都公路发展集团有限公司周四公告称,将于下周四(25日)簿记建档
发行10亿元人民币中期票据,期限三年.
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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首都公路 10 10 3 8/25簿记建档 工商银行 AAA 8/26 8/29
发展集团
=============================================================================================(完)
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--发稿 钟华; 审校 乔艳红
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