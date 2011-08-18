〔中国房地产〕7月房价环比下降城市增多,但同比涨幅扩大(更新版)

(新增路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格同比涨幅)

* 7月新建商品房价环比下降及持平城市数量增5个

* 新建住宅销售价格同比涨4.3%,连续二个月涨幅扩大--路透测算

* 北京和上海新建住宅价格环比均持平,同比则上涨

路透北京8月18日电---中国国家统计局周四公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,但同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力.

中国统计局公布数据显示,中国7月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降有14个,持平的城市有17个.与6月份相比,7月份环比价格下降和持平的城市增加了5个.

但路透根据中国国家统计局数据测算,中国7月70个大中城市新建住宅销售价格同比上涨4.3%,较上月4.2%的涨幅略有扩大,为连续两个月同比增速扩大.

在持续收紧的房地产调控措施下,70个大中城市新建住宅销售价格同比涨幅在今年2-5月曾连续四个月呈增速放缓.

统计局并称,北京7月新建住宅销售价格指数同比上涨1.9%,环比持平;上海7月新建住宅销售价格指数同比上涨2.5%,环比持平.

以下为2011年以来中国房价变动一览表:

*房价(较上年同期变动,%):

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

4.3 4.2 4.1 4.3 5.2 5.7 5.9

* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.

历经长期调控,目前中国一线城市由于限购,房价涨幅已明显放缓,但部分二、三线城市房价则继续上涨.中国国务院常务会议此前进一步明确下半年楼市调控基调,重申楼市调控高压不改,要求各地要从严把握和执行房价控制目标,在房价过快上涨的二三线城市也要采取必要的限购措施.

中国住房和城乡建设部昨日公布列入新增限购城市名单的五项标准,包括房价增幅较高、涨幅已超过或接近全年房价控制目标及成交量同比增幅较高等.据此或将有30-35个二三线城市加入限购.[ID:nCN1905679](完)

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