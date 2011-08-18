《日本经济焦点》7月出口表现不佳,8月企业信心小幅上升

* 7月出口同比减少3.3%,市场预估为减2.4%

* 对中国出口同比降1.0%,对美国出口降8.2%

* 日圆升值与海外经济体放缓,令前景蒙阴

* 日圆涨势持续,日本仍可能干预汇市

路透东京8月18日电---日本出口复苏在7月出现放缓,就在经济即将摆脱3月强震海啸灾害引发的衰退之际,却遭遇海外需求不佳与日圆走强的拖累.

7月出口较6月小幅上升,较去年同期的下降程度则超乎预期,但分析师们表示,来自新兴市场的需求应会助日本整体经济继续处于复苏轨道,虽然复苏的力道存在疑问.

贸易数据出炉前公布的路透短观调查显示,日本企业信心在8月略微升高,且预计会进一步改善.制造商将生产恢复至震灾前水平,不过企业对日圆走强愈发不安.

"出口略微弱于预期.关注焦点是,在近期全球经济出现疲势之际,外国需求会否继续走软."大和证券资本市场的资深分析师Maiko Noguchi说.