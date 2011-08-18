《日本经济焦点》7月出口表现不佳,8月企业信心小幅上升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 7月出口同比减少3.3%,市场预估为减2.4%
* 对中国出口同比降1.0%,对美国出口降8.2%
* 日圆升值与海外经济体放缓,令前景蒙阴
* 日圆涨势持续,日本仍可能干预汇市
路透东京8月18日电---日本出口复苏在7月出现放缓,就在经济即将摆脱3月强震海啸灾害引发的衰退之际,却遭遇海外需求不佳与日圆走强的拖累.
7月出口较6月小幅上升,较去年同期的下降程度则超乎预期,但分析师们表示,来自新兴市场的需求应会助日本整体经济继续处于复苏轨道,虽然复苏的力道存在疑问.
贸易数据出炉前公布的路透短观调查显示,日本企业信心在8月略微升高,且预计会进一步改善.制造商将生产恢复至震灾前水平,不过企业对日圆走强愈发不安.
"出口略微弱于预期.关注焦点是,在近期全球经济出现疲势之际,外国需求会否继续走软."大和证券资本市场的资深分析师Maiko Noguchi说.
"日圆已经升值更长一段时间,这显然不利于出口.但一个更大的问题是,未来全球经济状况如何,以及海外对日本出口品的需求会不会走软."
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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