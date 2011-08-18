《独家新闻》中美或将就联合审计检查展开更多磋商

路透纽约/华盛顿8月17日电---美国主要审计监管机构--公众公司会计监督委员会(PCAOB)的负责人周三表示,今年10月美国监管者可能会与中国同行在华盛顿会谈,共同研究制定对中国会计师事务所进行联合检查的草案.

这将是在美国上市的中资公司爆出一系列会计丑闻之後,双方官员的第二轮高级别会谈.

PCAOB主席James Doty在访问中表示,中资公司已经受到资本市场的惩罚,因为投资者无从知道财报审计是否可信,并且中国的监管者也意识到实施检查对双方都有益.

"他们正在与我们合作制定一套联合检查机制,就像在欧洲进行的那样,"Doty对路透表示.

一位美国证券交易委员会(SEC)的主要官员周二对路透表示,尽管双方有进行第二轮谈判的计划,但目前磋商仍处于刚刚起步的阶段.

"我们仍处在分享信息和建立互信的阶段,"SEC的副首席会计师J.W. Mike Starr表示.上个月他作为美方的九名监管官员之一,参与了在北京举行的为期两天的审计监察谈判.