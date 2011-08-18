《外汇动态》美元/坡元升穿阻力位1.2050,受空头回补提振

0306GMT--美元兑坡元SGD=D3升穿数次令其止步的阻力位1.2050,因为投行和美国的银行回补空头仓位.

交易员表示,阻力位被突破导致境内银行间投机客进行轧空操作.

这波空头回补行情恰逢新加坡金融管理局(MAS)已表现出捍卫1.2000水准的坚定决心,而且坡元远汇SGDF=报价为负值.近来,坡元掉期利率(SOR)也迈进了负值区域.

一位交易员称,"(在MAS干预和负利率的情况下)持有坡元多头仓位的收益不大,所以我们认为,投资者会削减坡元多仓."

美元兑坡元最高升至1.2081,涨幅为0.5%.若能升穿8月11日低位1.2090,预示短线将走稳.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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