婴儿潮退休 加拿大劳动人口减少

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透渥太华8月17日电---加拿大统计局周三公布的研究报告指出，随着“婴儿潮”一代步入退休年龄，加拿大劳动人口较退休人口比率将迅速下降。
去年，加拿大劳动人口约为65岁及以上退休人口的4.5倍。统计局预计该比率到2031年将降至2.5-2.8倍。
劳动人口较退休人口的比率下降，通常意味着国家要考虑提高劳动人口税负、或削减政府支出、或双管齐下。
统计局作出前述预测时，已考虑到了移民流入因素。(完)
--编译：张敏 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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