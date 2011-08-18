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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 14:19 BJT

婴儿潮退休 加拿大劳动人口减少

(本文由路透中文网编译提供)

路透渥太华8月17日电---加拿大统计局周三公布的研究报告指出，随着“婴儿潮”一代步入退休年龄，加拿大劳动人口较退休人口比率将迅速下降。

去年，加拿大劳动人口约为65岁及以上退休人口的4.5倍。统计局预计该比率到2031年将降至2.5-2.8倍。

劳动人口较退休人口的比率下降，通常意味着国家要考虑提高劳动人口税负、或削减政府支出、或双管齐下。

统计局作出前述预测时，已考虑到了移民流入因素。(完)

--编译：张敏 发稿：朱淑珍

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