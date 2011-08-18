〔日本股市〕早盘收跌,受全球经济增长担忧拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月18日电---日本股市日经指数周四早盘收市下跌,为连续第二个交易日走低,受累于日圆持续走强,以及担忧美国迈向第二轮衰退,很多投资者作壁上观静候美国经济数据出炉.
"目前投资者面临的最大问题是日圆升值,"大和住银投信首席投资组合经理Koichi Ogawa指出.
日圆走强降低了日本出口商海外利润的价值,也损及日股对持有其他货币投资者的吸引力.
日经指数.N225早盘挫跌0.4%,收报9,019.52点.进一步远离周二触及的一周日高9,150.31点.东证股价指数.TOPX亦跌0.5%,至772.87点.(完)
--编译 肖群英;审校 艾茂林
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。