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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 11:25 BJT

〔日本股市〕早盘收跌,受全球经济增长担忧拖累

路透东京8月18日电---日本股市日经指数周四早盘收市下跌,为连续第二个交易日走低,受累于日圆持续走强,以及担忧美国迈向第二轮衰退,很多投资者作壁上观静候美国经济数据出炉.

"目前投资者面临的最大问题是日圆升值,"大和住银投信首席投资组合经理Koichi Ogawa指出.

日圆走强降低了日本出口商海外利润的价值,也损及日股对持有其他货币投资者的吸引力.

日经指数.N225早盘挫跌0.4%,收报9,019.52点.进一步远离周二触及的一周日高9,150.31点.东证股价指数.TOPX亦跌0.5%,至772.87点.(完)

--编译 肖群英;审校 艾茂林

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