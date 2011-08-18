《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币大多走强,美元兑坡元领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月18日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段大多走强,美元/坡元领涨.美元/坡元今天的确已推动包括七国集团(G7)在内的大多数货币对,此前坡元远期市场受到剧烈波动的冲击.
新加坡金管局似乎一直比较活跃(类似于瑞士央行),通过明显压低国内利率,降低持有坡元的吸引力.
美元/坡元走强导致澳元/美元和欧元/美元分别挫跌30-40个跳动点.
另一个令风险资产承压的因素是,北亚地区股市普遍下挫,美国科技股业绩不佳引发获利了结.韩国综合股价指数.KS11和台湾加权股价指数.TWII指数最新跌1.8%.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。