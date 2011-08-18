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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 11:39 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币大多走强,美元兑坡元领涨

IFR悉尼8月18日电---美元兑日圆以外亚洲货币在亚洲交易时段大多走强,美元/坡元领涨.美元/坡元今天的确已推动包括七国集团(G7)在内的大多数货币对,此前坡元远期市场受到剧烈波动的冲击.

新加坡金管局似乎一直比较活跃(类似于瑞士央行),通过明显压低国内利率,降低持有坡元的吸引力.

美元/坡元走强导致澳元/美元和欧元/美元分别挫跌30-40个跳动点.

另一个令风险资产承压的因素是,北亚地区股市普遍下挫,美国科技股业绩不佳引发获利了结.韩国综合股价指数.KS11和台湾加权股价指数.TWII指数最新跌1.8%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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