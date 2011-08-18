〔中国债市动态〕现券收益率大多盘整惟央票走升,受一级市场带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月18日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率总体盘整,惟有央票收益率小幅走升.受公开市场上三个月和三年期央票发行收益率上涨的影响,二级市场央票收益率亦上涨2-3个基点(bp),其他品种则未有明显变化.
交易员表示,由于央票发行收益率走升市场已有预期,因此招标结果对二级市场影响相对有限,预计近期债市还将呈现盘整态势.
"央票(收益率)涨了一点,也不多,两年左右品种涨了2-3个点(bp)."上海一银行交易员表示."债市有些观望情绪,(收益率)近期可能以盘整为主."
中国人民银行上午招标的10亿元人民币三年期央票,中标利率3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%,均较上次走升约8个基点,跟随一年央票上行步伐.[ID:nCN1907533]
北京时间11:25时,银行间债市剩馀期限2.02年央票1001074tCN1001074=CFXM最新双边报价4.0200%/3.9500%,昨日尾盘报3.9800%/3.9200%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。