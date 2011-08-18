〔中国债市动态〕现券收益率大多盘整惟央票走升,受一级市场带动

路透上海8月18日电---中国银行间债市周四早盘现券收益率总体盘整,惟有央票收益率小幅走升.受公开市场上三个月和三年期央票发行收益率上涨的影响,二级市场央票收益率亦上涨2-3个基点(bp),其他品种则未有明显变化.

交易员表示,由于央票发行收益率走升市场已有预期,因此招标结果对二级市场影响相对有限,预计近期债市还将呈现盘整态势.

"央票(收益率)涨了一点,也不多,两年左右品种涨了2-3个点(bp)."上海一银行交易员表示."债市有些观望情绪,(收益率)近期可能以盘整为主."

中国人民银行上午招标的10亿元人民币三年期央票,中标利率3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%,均较上次走升约8个基点,跟随一年央票上行步伐.[ID:nCN1907533]

北京时间11:25时,银行间债市剩馀期限2.02年央票1001074tCN1001074=CFXM最新双边报价4.0200%/3.9500%,昨日尾盘报3.9800%/3.9200%.(完)