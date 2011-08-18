〔新债招标〕中国铁道部三个月超短融利率低于上次,信用忧虑暂纾缓(更新版)

(新增更多细节、交易员评论和背景)

* 铁道部三个月期SCP票面利率5.25%,明显低于上次

* 投标倍数为2.14倍,显信用忧虑纾缓

* 资金面宽松且期限适宜增投资者需求

路透北京8月18日电---中国铁道部周四招标的三个月期超短期融资券中标利率高于二级市场估值,但明显低于上次水平,显示投资者对铁道债的信用忧虑有所纾缓,而资金面宽松亦令需求回升.

业内人士稍早透露,该150亿元人民币三个月期(90天)超短期融资券(SCP),票面利率最终确定为5.25%,投标倍数为2.14倍.

"这个利率和投标倍数,都还不错,感觉铁道债的信用风波正在过去."北京一券商交易员称.

铁道部此前于8月8日招标发行的200亿元三个月期(90天)超短融,中标利率5.55%,高于二级市场水平,因市场对其财务及运营状况较为担忧.

中国铁道部财务司公布数据显示,由于二季度扭亏,上半年铁道部实现利润总额共计42.9亿元,但负债率则进一步攀升至58.5%.[ID:nCN1870407]

7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成至少40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

北京一银行交易员还表示,尽管铁道部财务状况和运营比较堪忧,存在信用风险,但暂时还不会出现债券违约事件,而当前银行体系的资金面整体较为宽松,加上该超短融期限为三个月,不会占用银行等金融机构投资者年底的信用额度,也增添了他们的需求.

上海清算所周三公布的超短融收益率曲线显示,剩馀期限三个月的超短融收益率估值为4.6805%.

该超短期融资券主要发行条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800 150 3 5.25% 工商银行 8/19 8/22

中国银行

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超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在270天以内的短期融资券.

中国银行间市场交易商协会2010年末宣布正式启动超短期融资券(SCP)业务,规定企业发行SCP所募资金应用于符合规定的流动资金需要,不得用于长期投资.超短期融资券将在上海清算所登记、托管和结算.(完)