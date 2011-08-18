〔新债招标〕中国国开行10年债因收益高受部分机构青睐,利率略低预期(更新版)

(新增交易员评论和更多背景)

* 三年期国开债中标利率4.33%,基本符合市场预期

* 10年期国开债中标利率4.73%,略低于市场预期

* 三年期投标倍数2.32倍,10年期投标倍数1.67倍

路透北京8月18日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四招标两期固息金融债.10年固息债因绝对收益高,受到部分机构的青睐,结果略低于市场预期;三年期则基本符合预期,虽然三年央票的发行利率上涨,但影响不算太大.

业内人士稍早透露,国开行上午在银行间债市招标发行的三年期固息金融债,中标利率4.33%,基本符合此前4.32%的市场预测均值,投标倍数为2.32倍;同时招标的10年期固息债,中标利率4.73%,略低于此前4.76%的市场预测均值,投标倍数为1.67倍.

"10年期受(央票发行)影响较小,虽然(10年债)认购倍数低些,但绝对收益还是可以,投的机构都希望必中,结果也就低了些."北京一大型银行交易员称.

华东地区一商行交易员则表示,最近一级发行市场走势,或更多视央票发行利率变化情况而动.

上述北京交易员则补充指出,"三年期(新债)结果有受央票结果影响,毕竟有比较效应在."

中国人民银行稍早招标的10亿元人民币三年期央票,中标利率3.97%;同时招标的70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%,均较上次走升约8个基点,跟随一年央票上行步伐. [CN/MMTCN]

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,三年期固息政策金融债最新收益率报4.3171%;10年期固息政策金融债最新收益率报4.7383%.

该期债为国开行今年第47期、第48期金融债.具体条款如下:

第47期 48期 -------------------------------------------------------------------------

发行总量 不超过160亿元 不超过200亿元

期限/计息方式 三年/固息 10年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式 单一利率(荷兰式)招标方式

缴款日 8月23日 8月24日

起息日 8月23日 8月24日

分销期 8月19日-8月23日 8月19日-8月24日

上市日 8月29日 8月30日

基本承销额 有 有

付息频率 按年 按年

发行人增发权利 保留 保留

-------------------------------------------------------------------------(完)