〔中国汇市〕人民币兑美元午盘续跌,离岸中心建设不改近期整理走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 人民币即期汇价继续小幅回调,延续盘整格局
* 离岸人民币中心建设长期来看助人民币升值
* 但短期内对即期市场影响有限
路透上海8月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四午盘即期汇价延续小跌走势,主因前期快速走升後的调整需要,今日基本呈窄幅波动.
交易员并指出,中国政府高层着力强调在港建人民币离岸中心,有助于海外市场对持有人民币的信心,此举对人民币长期升值有推波助澜的作用,但罗马非一日建成,汇价短期内不会对此作出明显反应.
"这两天感觉是从上周一天一百多点的快速上升通道回来了,应该是进入了新的平衡区间吧,"上海一银行交易员称.
北京时间11:51,人民币兑美元即期报6.3885元,上日收盘价为6.3871元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3942元,上日中间价为6.3996元.
中国国务院领导人高规格到访如期给香港送出大礼包,也照亮了人民币国际化的前景.副总理李克强以一句"我对香港成为人民币离岸中心充满信心",从中央层面确认了香港的定位.[ID:nCH0074233]
北京时间11:55,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2820/50,上日尾盘为6.2770元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3710/30元,上日尾盘报6.3680元.
东京交易时段,瑞郎兑欧元周四走强,近日有望上探纪录高位,此前瑞士央行遏制瑞郎涨势的最新举措逊于预期,且对欧元区债务危机的忧虑不断升高.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。