〔中国汇市〕人民币兑美元午盘续跌,离岸中心建设不改近期整理走势

* 人民币即期汇价继续小幅回调,延续盘整格局

* 离岸人民币中心建设长期来看助人民币升值

* 但短期内对即期市场影响有限

路透上海8月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四午盘即期汇价延续小跌走势,主因前期快速走升後的调整需要,今日基本呈窄幅波动.

交易员并指出,中国政府高层着力强调在港建人民币离岸中心,有助于海外市场对持有人民币的信心,此举对人民币长期升值有推波助澜的作用,但罗马非一日建成,汇价短期内不会对此作出明显反应.

"这两天感觉是从上周一天一百多点的快速上升通道回来了,应该是进入了新的平衡区间吧,"上海一银行交易员称.

北京时间11:51,人民币兑美元即期报6.3885元,上日收盘价为6.3871元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3942元,上日中间价为6.3996元.

中国国务院领导人高规格到访如期给香港送出大礼包,也照亮了人民币国际化的前景.副总理李克强以一句"我对香港成为人民币离岸中心充满信心",从中央层面确认了香港的定位.[ID:nCH0074233]

北京时间11:55,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2820/50,上日尾盘为6.2770元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3710/30元,上日尾盘报6.3680元.

东京交易时段,瑞郎兑欧元周四走强,近日有望上探纪录高位,此前瑞士央行遏制瑞郎涨势的最新举措逊于预期,且对欧元区债务危机的忧虑不断升高.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)