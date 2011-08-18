《中国公开市场分析》连五周净投放逾2,000亿,央票利率普涨加息脚步渐近

* 公开市场连五周累计净投放2,030亿元

* 央票一级利率普涨,引导加息意味更浓

* 市场预计近期再上调存准可能性降低

* 一年及三个月央票发行收益率仍有走升空间

路透上海8月18日电---中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.

公开市场已连续五周净投放,累计达2,030亿元人民币,其中本周380亿元.由于目前资金面基础依旧较为脆弱,对于货币政策的另一工具--存款准备金率近期再实施的可能性有限.

业内人士还指出,本周央票利率普涨後,一二级市场利率倒挂现象已获改善.央行如果有意加强公开市场回收流动性的功能,下周一年及三个月央票发行收益率仍有走升可能.

继周二一年期央票发行收益率打破六周持平走势意外上涨後,央行稍早公告称,今日招标发行的10亿元三年期央票,中标利率3.97%,较上次的3.89%上涨8个基点(bp);同时招标的70亿元三个月期央票,发行价99.22元,对应收益率3.1618%,较上周亦上涨8.17个bp.

招商银行金融市场部刘俊郁说,本周央票发行"加价不加量,央行主要还是一个利率预期的传导."

美国主权评级被调降及对经济增长前景的担忧,引发全球金融市场持续动荡,市场一度预计中国的紧缩货币政策可能会暂时进入观察期.

刘俊郁说,本周央票发行利率全线上行,无疑给这种心理当头浇下一盆冷水.

中国商务部长陈德铭周三在香港表示,中国当前的首要任务是控制住通货膨胀;并要保持宏调的连续性和稳定性,以使其更有效.[ID:nCH0074141]

中国银行间市场周四主要回购利率早盘普涨,其中隔夜及七天期品种上涨约50个bp,14天期利率更是飙升100bp.资金面骤然趋紧,主要与即将申购的国电电力可转债有关,预计风波一过,资金价格自然会回落.[CN/CN]

华南一银行交易员称,市场预计下半年外汇占款总体水平不会太高,而且"现在资金还是比较脆弱,你看一个转债,就把(资金)市场弄成这样."

为抑制通胀,中国央行从去年10月以来共升息五次;并自去年初以来,12次上调存款准备金率,上次上调是在6月20日,目前大型金融机构存准率已达到21.5%的历史高位.

**短端央票发行收益率仍有走升可能**

业内人士还指出,在央行引导加息意图下,下周一年及三个月央票发行收益率仍有望上行.

北京一银行交易员称,下周央票发行利率"一年、三个月还要涨,三年不一定."

不过刘俊郁认为,虽然加息信号日渐强烈,但如果央行不在短期内立即付诸实施,且目前央票一二级利差已明显缩窄,下周央票发行收益率继续上涨的必要性已不强.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月、一年和三年期央票的最新收益率分别为3.23%、3.6422%和3.9957%.其中三个月和一年品种较一级市场收益率高出约5-6个bp,三年利差则相对较小.

央行公告显示,今日进行的90亿元91天期品种,中标利率则较上次上涨8bp至3.16%,涨幅与同期限的央票收益率相若;而周二进行的290亿元28天期正回购,利率则持平于2.8%.

对于两种期限正回购利率的不同走势,交易员表示,可能是28天期品种更多的反映市场总体资金面变化,而91天期品种与三个月央票收益率存在一定可比性所致.

央行当前公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票.央行在5月12日重启暂停逾五个月的三年期央票发行後,目前发行频率并不固定,显示出央行按市场流动性状况来相机抉择的特征.

央行公开市场此前连续四周净投放,累计金额1,650亿元,其中上周净投放量为700亿元.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) 50

(周四) 80

正回购 (周二) 290

(周四) 90

央票到期 640

正回购到期 250

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净投放 380 (完)