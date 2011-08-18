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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:17 BJT

〔东京汇市〕瑞郎兑欧元持坚,瑞士央行打压瑞郎的最新举措不及预期

* 瑞郎可能再度上涨,此前瑞士央行并未出台激进举措

* 对欧元区债务危机的忧虑将令欧元兑瑞郎承压--分析师

* 澳元因股市回撤而下跌,阻力位在1.0630-45美元

* 对美国第三轮量化宽松的臆测或令美元承压

路透新加坡8月18日电---瑞郎兑欧元周四微升,近日有望上探纪录高位,此前瑞士央行遏制瑞郎涨势的最新举措未达预期,且对欧元区债务危机的忧虑继续发酵.

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