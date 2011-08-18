〔东京汇市〕瑞郎兑欧元持坚,瑞士央行打压瑞郎的最新举措不及预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 瑞郎可能再度上涨,此前瑞士央行并未出台激进举措
* 对欧元区债务危机的忧虑将令欧元兑瑞郎承压--分析师
* 澳元因股市回撤而下跌,阻力位在1.0630-45美元
* 对美国第三轮量化宽松的臆测或令美元承压
路透新加坡8月18日电---瑞郎兑欧元周四微升,近日有望上探纪录高位,此前瑞士央行遏制瑞郎涨势的最新举措未达预期,且对欧元区债务危机的忧虑继续发酵.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。