〔中美关系〕美副总统拜登称,中美合作对全球经济稳定至关重要

路透北京8月18日电---美国副总统拜登在近日访华期间对中国国家副主席习近平表示,全球经济的稳定有赖于美国与中国的配合协作.拜登此行旨在重塑对美元的信心以及与中国下任领导人建立联系.

"我想说,对美国而言,与中国建立密切关系尤为重要."拜登在周四与习近平会晤时一开始就表示.

"我绝对相信,全球经济的稳定很大程度上依赖中美两国的合作."

拜登此行更重要的目标是建立信任,而非达成交易.