〔中美关系〕美副总统拜登称,中美合作对全球经济稳定至关重要

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月18日电---美国副总统拜登在近日访华期间对中国国家副主席习近平表示,全球经济的稳定有赖于美国与中国的配合协作.拜登此行旨在重塑对美元的信心以及与中国下任领导人建立联系.
"我想说,对美国而言,与中国建立密切关系尤为重要."拜登在周四与习近平会晤时一开始就表示.
"我绝对相信,全球经济的稳定很大程度上依赖中美两国的合作."
拜登此行更重要的目标是建立信任,而非达成交易.
习近平很可能在2013年接替胡锦涛,成为中国下任国家主席.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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