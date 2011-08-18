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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:27 BJT

〔中国新债〕北京京客隆下周二将发行3亿元短期融资券,期限一年

路透北京8月18日电---中国北京京客隆商业集团股份有限公司(0814.HK)周四公告称,将于下周二(23日)

簿记建档发行3亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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北京京客隆 5 3 12 8/23簿记建档 北京银行 AA- 8/24 8/25

(0814.HK)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 张喜良

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