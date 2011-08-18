〔中国新债〕财政部下周一将代理招标发行236亿元地方债,期限三年

路透北京8月18日电---中国财政部明确下周一(8月22日)将代理招标地方债的发行细节.该期债为三年期固定利率附息债,计划发行面值总额为236亿元人民币.

其中,天津、河北、江西、广西、四川、贵州、甘肃省（区、市）额度分别为12亿元、36亿元、35亿元、30亿元、67亿元、27亿元、29亿元.

刊登在中国债券信息网网站的公告显示,该期债为今年第五期地方政府债,按年付息,合并发行、合并托管上市交易.采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为票面利率.

该期债的竞争性招标时间8月22日上午9:50-10:30,8月23日开始发行并计息,8月25日发行结束,8月29日起上市交易.

上周五财政部公告称,8月下旬将代理招标发行广西等七省区市地方政府债券,总额476亿元人民币,期限分为三年和五年.除8月22日外,财政部还将于8月29日代理招标发行240亿元地方债,期限五年.[ID:nCN1896395](完)

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