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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:58 BJT

〔中国新债〕珠江啤酒下周二将发5亿元短期融资券,期限一年

路透北京8月18日电---中国广州珠江啤酒股份有限公司(002461.SZ)周四公告称,将于下周二(23日)簿记建档发行

5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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珠江啤酒 10 5 12 8/23簿记建档 招商银行 AA 8/25 8/26

(002461.SZ)

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 杨淑祯

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