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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:48 BJT

〔中国新债〕无锡国联发展集团下周四将发6亿元中期票据,期限五年

路透北京8月18日电---中国无锡市国联发展(集团)有限公司周四公告称,将于下周四(25日)

簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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无锡国联 -- 6 5 8/25簿记建档 兴业银行 AA+ 8/26 8/29

发展集团 民生银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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