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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 12:51 BJT

〔中国新债〕重庆国有文化公司下周四将发行6亿元中期票据,期限五年

路透北京8月18日电---中国重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司周四公告称,将于下周四(25日)

簿记建档发行6亿元人民币中期票据,期限五年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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重庆国有 14 6 5 8/25簿记建档 国开行 AA+ 8/26 8/29

文化公司

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 林高丽

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