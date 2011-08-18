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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--8月19日****

路透8月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%

(较上年同期) +5.3% +5.6%

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 -80.0 209.7

公共部门净借款(亿英镑) 5.0 119.8

1100 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.7%

(较上年同期) +2.8% +3.1%

央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.6%

(较上年同期) +1.6% +1.3%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- 127.9

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月17日(周三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 正6 --

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 +3,505 --

外资投资日本股票(亿日圆) -4,009 --

2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差724.8 顺差710

出口(较上年同期) -3.3% -2.4%

进口(较上年同期) +9.9% +10.9%

8月18日(周四)

0130 澳洲平均一周薪资(较前季) 第二季 +1.2% --

0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.2% +0.3%

(较上年同期) 持平 +0.3%

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.5% +0.2%

(较上年同期) +3.6% +3.3%

核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.8% +1.7%

1230 美国实质所得 7月 -0.1% --

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 40.8 40

初请失业金人数四周均值(万人) 40.25 --

续请失业金人数(万人) 8月6日当周 370.2 369.5

1230 加拿大领先指标 7月 +0.2% +0.1%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +0.2% -0.5%

1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 467 490

1400 美国领先指标 7月 +0.5% +0.2%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负30.7 正3.7

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 +0.2% --

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比

7月 0.86 -- (完)

--整理 李富强;审校 徐文焰

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