主要国家经济指标预测--8月19日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月19日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +5.3% +5.6%
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 7月 -80.0 209.7
公共部门净借款(亿英镑) 5.0 119.8
1100 加拿大CPI(较前月) 7月 +0.2% -0.7%
(较上年同期) +2.8% +3.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.6%
(较上年同期) +1.6% +1.3%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月12日当周 -- 127.9
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月17日(周三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 正6 --
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 +3,505 --
外资投资日本股票(亿日圆) -4,009 --
2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差724.8 顺差710
出口(较上年同期) -3.3% -2.4%
进口(较上年同期) +9.9% +10.9%
8月18日(周四)
0130 澳洲平均一周薪资(较前季) 第二季 +1.2% --
0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) 持平 +0.3%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.5% +0.2%
(较上年同期) +3.6% +3.3%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
1230 美国实质所得 7月 -0.1% --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 40.8 40
初请失业金人数四周均值(万人) 40.25 --
续请失业金人数(万人) 8月6日当周 370.2 369.5
1230 加拿大领先指标 7月 +0.2% +0.1%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +0.2% -0.5%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 467 490
1400 美国领先指标 7月 +0.5% +0.2%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 负30.7 正3.7
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 +0.2% --
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比
7月 0.86 -- (完)
--整理 李富强;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。