《阳歌专栏》广告支出初显放缓迹象,服饰类网站前景看好

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌（Doug Young）为资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**广告支出初显放缓迹象**

新浪(SINA.O)、凤凰新媒体(FENG.N)和网易(NTES.O)最新季度财报显示，广告支出大幅增长，但由于各门户网站为了增加收入，继续努力从广告商身上赚取更多费用，未来仍将面临较大问题。

赴美上市的大型中国企业周四纷纷发布财报，为更广泛地审视广告支出创造完美时机。广告支出对许多公司的营收和利润至关重要。今年第二季度，新浪广告收入增长26%，网易和凤凰分别增长16%和150%。新浪和凤凰均称，预计第三季度广告收入将有类似增幅。

但有意思的是，凤凰称其广告收入大幅增长，主要归功于现有广告商提高支出，第二季度同比平均增加82%。中国搜索引擎巨头百度(BIDU.O)几乎所有收入均来自广告投放，上月也发表过类似评论，称其客户在今年第二季度广告支出同比增加50%。

个人客户广告支出大幅增加表明，各公司正加紧争夺市场份额，竞争日益激烈。越来越多的高管注意到成本大幅上涨，称这一势头不可持续。

除非出现意外情况，广告支出增长料将持续至第三季度。但我认为，这一增势年底将放缓，广告商支出将初显疲态，2012年广告支出将加速放缓。

一句话：新浪、网易和凤凰新媒体的财报显示，良性广告支出将持续至第三季度，但广告商疲态将导致广告支出年底放缓。

**服饰类网站前景看好**

竞争加剧意味着中国电子商务业前路难一帆风顺，但服饰类领域看似仍具吸引力，时尚购物网走秀网（xiu.com）新一轮融资1亿美元就是例证。走秀网今年3月曾获2,000万美元投资，而本次又获美国华平投资集团（Warburg Pincus）和Kleiner Perkins Caufield & Byers等风投巨头投资。

不到一个月前，鞋类销售网优购网（Yougou.com）据传获得4.5亿美元融资，投资方包括网络搜索巨头百度(BIDU.O)。凡客诚品正在准备首次公开募股（IPO），有望成为下半年最热门的中国上市企业。

服饰也是淘宝商城最热销的领域之一，证明此类产品需求强劲，由于进入门槛较高，竞争相对没有那麽激烈。相比之下，销售日用百货的电子商务企业当当网DANG.N、京东商城和沃尔玛(WMT.N)投资的1号店似乎陷入激战，由于其产品和消费者范围更广，市场营销和渠道成本也明显更高。

当然，服饰类企业激烈争夺市场份额或许也只是早晚的事情。但与一般商品不同，服饰类选择众多，企业更容易找到其小众定位，为其竞争提供了缓冲空间。

目前看来，服饰类电子商务前景光明，我认为，市场情绪提振後，当凡客诚品最终进行IPO时，有望获得积极认购。

一句话：走秀网新一轮融资1亿美元证明，网络服饰销售颇具潜力，对凡客诚品即将IPO也是吉兆。（完）

编译：黎黎 发稿：程芳

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