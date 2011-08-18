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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 13:13 BJT

〔国际油市〕布兰特合约下挫,因欧元区债务危机疑虑仍存且美元走强

路透新加坡8月18日电---布兰特原油周四下跌0.2%,守在每桶111美元下方,对欧洲债务危机的持续忧虑加上美元走强,令投资者远离石油等风险较高资产,涌向黄金、瑞郎等市场避险.

0331GMT,10月布兰特原油合约LCOc1跌0.23美元至110.37美元,合约周二结算价报每桶110.60美元,升1.47美元.美国原油期货CLc1跌0.53美元至每桶87.06美元,上日则收高近1美元.

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