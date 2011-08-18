〔国际油市〕布兰特合约下挫,因欧元区债务危机疑虑仍存且美元走强

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月18日电---布兰特原油周四下跌0.2%,守在每桶111美元下方,对欧洲债务危机的持续忧虑加上美元走强,令投资者远离石油等风险较高资产,涌向黄金、瑞郎等市场避险.
0331GMT,10月布兰特原油合约LCOc1跌0.23美元至110.37美元,合约周二结算价报每桶110.60美元,升1.47美元.美国原油期货CLc1跌0.53美元至每桶87.06美元,上日则收高近1美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。