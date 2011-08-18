《企业看点》--8月18日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月18日电------以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据华尔街日报报导,Cerberus Capital Management[CBS.UL]本月初推迟了完成收购Innkeepers USA TrustINKPQ.PK的协议,因近期全球市场受到扰乱.[ID:nL3E7JH3RO]

* 在周三出版的巴西圣保罗州报上,家乐福(Carrefour)(CARR.PA)执行长Lars Olofsson在一次采访中表示,该公司并未寻求出售巴西部门,并称他仍对巴西潜在的合作夥伴持开放态度.[ID:nN1E77G0AL].(完)