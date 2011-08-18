《企业看点》--8月18日财务活动报导摘要

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透班加罗尔8月18日电------以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 据华尔街日报报导,Cerberus Capital Management[CBS.UL]本月初推迟了完成收购Innkeepers USA TrustINKPQ.PK的协议,因近期全球市场受到扰乱.[ID:nL3E7JH3RO]
* 在周三出版的巴西圣保罗州报上,家乐福(Carrefour)(CARR.PA)执行长Lars Olofsson在一次采访中表示,该公司并未寻求出售巴西部门,并称他仍对巴西潜在的合作夥伴持开放态度.[ID:nN1E77G0AL].(完)
--编译 洪曦;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。