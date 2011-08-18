版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 13:52 BJT

〔台湾股市〕录得近两周来最大单日百分比跌幅,宏基跌幅居前

路透台北8月18日电---台湾股市周四下跌1.64%,录得近两周来最大单日百分比跌幅.宏基(2353.TW)和其它个人电脑生产商跌幅居前,因戴尔DELL.O给出谨慎财测,引发市场对欧美科技支出前景感到不安.

宏基跌5.65%,电脑及周边设备类指数.TCPI亦跌1.75%,此前惠普(HPQ.N)及戴尔股价在美国交易时段下跌.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐