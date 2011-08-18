〔台湾股市〕录得近两周来最大单日百分比跌幅,宏基跌幅居前

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月18日电---台湾股市周四下跌1.64%,录得近两周来最大单日百分比跌幅.宏基(2353.TW)和其它个人电脑生产商跌幅居前,因戴尔DELL.O给出谨慎财测,引发市场对欧美科技支出前景感到不安.
宏基跌5.65%,电脑及周边设备类指数.TCPI亦跌1.75%,此前惠普(HPQ.N)及戴尔股价在美国交易时段下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。