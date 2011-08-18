〔韩国个股〕LG电子将2011年电视销售目标下调20%至3,200万台--报导

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔8月18日电---在线媒体eDaily周四援引匿名LG公司人士的话报导称,韩国LG电子(066570.KS)已将2011年电视销售目标下调20%至3,200万台.
"今年电视销量料大幅低于我们原来的目标,可能在3,200万台左右,因欧元区债务危机可能延续,而美国消费复苏仍不确定."该消息人士称.
LG电子没有立即证实该报导.
今年早些时候,LG电子曾表示2011年电视销售目标为4,000万台.(完)
--编译 李富强;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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