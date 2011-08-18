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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 14:10 BJT

〔韩国个股〕LG电子将2011年电视销售目标下调20%至3,200万台--报导

路透首尔8月18日电---在线媒体eDaily周四援引匿名LG公司人士的话报导称,韩国LG电子(066570.KS)已将2011年电视销售目标下调20%至3,200万台.

"今年电视销量料大幅低于我们原来的目标,可能在3,200万台左右,因欧元区债务危机可能延续,而美国消费复苏仍不确定."该消息人士称.

LG电子没有立即证实该报导.

今年早些时候,LG电子曾表示2011年电视销售目标为4,000万台.(完)

--编译 李富强;审校 丁琦

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