《中国房地产焦点》调控之手难放松,但限购再扩大执行效果存争议

* 7月房价环比下降城市续增,但同比仍上涨

* 已现零星"特价"房,但全面降价短期难期

* 限购再扩大执行效果存争议

作者 邵晓忆

路透北京8月18日电---中国楼市笼罩"限购令"阴影半年有余,7月房价环比下降城市继续增多,但同比涨幅仍继续扩大,令紧缩调控之手难言放松.在限购令即将再次扩大的预期下,未来房价增速或放缓.

不过,通胀高企及购房刚性需求旺盛,令开发商资金压力并未困难到需抛盘境地,因此尽管已有开发商试探性打折促销,但房价出现大幅下跌可能性不大.且亦有行业人士担忧,由于地方政府依赖土地财政的格局一时难以改变,限购扩大效果或打折扣.

"总体来看房价仍在上涨,只是增速减缓了.你看现在多少人都拿着钱,仰着脖子等着买房啊,"东兴证券房地产分析师郑闽钢称.

他并表示,开发商的资金状况,尤其是上市公司,远未到需要"割肉"降价的地步,未来大幅降价潮不会来临,"只能说从环比看房价可能涨不起来了."

国家统计局周四公布数据显示,7月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降及持平的城市较上月增加五个.但据路透测算,当月70个大中城市新建住宅价格同比上涨4.3%,较上月4.2%的涨幅略有扩大,为连续两个月同比增速扩大.[ID:nCN1907979]

不过,链家地产首席分析师张月则认为,限购政策将在二三线城市深入扩展,将有利于调控作用叠加显现,房价或加速下行.

中国楼市"限购令"扩大在即.住房和城乡建设部周三公布列入新增限购城市名单的五项标准,包括房价增幅较高、涨幅已超过或接近全年房价控制目标及成交量同比增幅较高等.据此或将有30-35个二三线城市加入限购.[ID:nCN1905679]

受二三线城市限购扩大及加息预期升温等影响,周四上海地产类指数.SSEP大跌2.4%,并拖累沪综指.SSEC收低1.6%.

**零星"特价"已现,但全面降价短期难期**

观察近期楼市不难发现,一线城市如北京、上海及广州部分新盘已出现了打折或特价销售的情况,但多为开发商试探性降价,全面降价短期内难以出现.

以北京为例,近日已有大兴及通州等区域楼盘打折出售,均位于郊区或为尾房.据链家地产市场研究部统计,目前北京推出特价房的楼盘个数约仅占到在售楼盘比重不足5%.

链家地产的张月表示,由于北京主城区项目稀缺,本身具有的地理位置、交通、人文环境等优势使其保值功能强,7月城区成交均价环比上涨了7%,特价房短期内难以在城区扩散.

而在政府、开发商以及购房者三者的博弈中,尽管目前开发商资金紧张,但仍好于2008年.

中国房地产协会副会长朱中一稍早表示,大多数房地产企业因为前两年销售火爆,目前还不至于立刻出现资金链断裂的情况,今年要维持生存问题不大.

"6月份应该是市场低点了,刚需等到三季度该出手的都要出手了.等不住了,房价是不会降的,稳定而已."北京郊区一楼盘销售主管对路透表示.

**限购再扩大效果或打折扣**

自国务院7月中旬提出要在房价过快上涨的二、三线城市采取限购措施以来,除了住建部周三出台的限购标准建议之外,目前地方政府均未有实质性措施出台,其中地方与中央政府之间的博弈可见一斑.

"以前从来没有过,国务院给了总体方针,部委的文件和具体执行过了那麽久都没有出台的,估计不会真正有多少新的城市会限购了,"上海一房地产分析师表示,年内地产调控料基本保持稳定.

此外,分析人士表示,限购政策如何执行,以及是否能够执行到位,还要看各地是否具有相应的房地产信息系统建设;同时,70个大中城市中约一半未限购城市销售面积权重仅占全国的20%,即使限购,其影响较第一批一线城市限购亦会大大减弱.

中房驰昊研究部门总监胡智强亦称,"限购令"实际到各个地方政府能够到什麽程度,还是要打问号.扩大限购实际表明了政府的态度,但实际推行效果有待市场去反馈和观察.

"各个地方政府靠土地财政,靠房产拉动经济,如果我们不改变这种官员评判标准,那麽限购很难推行和执行,"他说.(完)

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