〔美国金融〕纽约联储银行加紧监测欧洲银行的美国分支--WSJ

路透8月18日电---华尔街日报(WSJ)引述知情人士称,纽约联邦储备银行正加紧对欧洲大型银行在美国分支的监测,担忧欧债危机蔓延至美国银行体系.

报导称,纽约联储正要求欧洲银行业提供更多信息,以诠释他们是否拥有满足在美国日常运营所需的资金,在一些情况下,甚至施压要求上述银行重组在美国的业务架构.

一位参与会谈的欧洲主要银行高管人士告诉WSJ,纽约联储官员"非常关注"欧洲银行正在美国面临的融资难题.

在美国营业时间之外试图电话联络纽约联储寻求置评时,该银行并未立即回应.

报导提到,纽约联储官员近日与欧洲主要银行的美国高管举行会谈,商讨其融资状况.

纽约联邦储备银行还一直与纽约金融服务监督官Benjamin M. Lawsky进行协调,以监控外资银行的融资状况.

消息人士告诉WSJ,监管机构正努力防范一旦欧洲银行业面临困境,将从美国分支筹措资金的可能性.

报导援引一位银行高管称,美国监管机构近期还施压敦促欧洲银行业将在美业务转型为能够自我融资支持的机构,以更好地隔离其母公司问题带来的不利影响.(完)