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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 14:16 BJT

〔日本股市〕下滑1.3%,因日圆持续走强且市场担心美国经济第二轮衰退

路透东京8月18日电---日本股市日经指数周四连续第二天下跌,并跌破备受关注的9,000点大观,被日圆持续涨势及有关美国或陷入第二轮衰退的忧虑所伤.在美国公布经济数据前,许多投资者处于观望态势.

日经指数.N225跌1.3%至8,943.76点,进一步从周二所及9,150.31点的一周高位处下滑.

东证股价指数.TOPX则跌1.2%至767.31点.

--编译 梁睿雪;审校 王洋

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