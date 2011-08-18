〔日本股市〕下滑1.3%,因日圆持续走强且市场担心美国经济第二轮衰退

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月18日电---日本股市日经指数周四连续第二天下跌,并跌破备受关注的9,000点大观,被日圆持续涨势及有关美国或陷入第二轮衰退的忧虑所伤.在美国公布经济数据前,许多投资者处于观望态势.
日经指数.N225跌1.3%至8,943.76点,进一步从周二所及9,150.31点的一周高位处下滑.
东证股价指数.TOPX则跌1.2%至767.31点.
--编译 梁睿雪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。