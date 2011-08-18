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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 14:22 BJT

《外汇动态》瑞士央行提供流动性的传言大幅推低瑞郎兑欧元和美元

0614GMT---瑞郎兑欧元和美元大跌,交易商称,有传言瑞士央行通过远期外汇市场CHFF=提供流动性.

欧元/瑞郎EURCHF=R大涨逾100个跳动点至1.1500瑞郎上方,一路扫掉止损盘,最後回落至1.1447,日内上涨0.5%.

瑞士央行通过远期外汇市场提供数十亿瑞郎的额外流动性,推低短期利率至零以下.(完)

--编译 李富强;审校 隋芬

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