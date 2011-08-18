〔澳洲股市〕收跌1.2%,受矿业股及能源股挫跌拖累

路透墨尔本8月18日电---澳洲股市周四收跌1.2%,铜价和油价走软拖累矿业股及能源股下挫,谨慎市况下银行股亦走低,静候美国重要经济数据出炉.

市场将密切关注周四稍晚公布的美国消费者物价指数(CPI)、成屋销售和地区制造业数据,因全球的投资者正关注是否全球最大经济体美国正步入衰退.

据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌52.7点至4,251.2点,基本回吐周三1.3%的涨幅.(完)