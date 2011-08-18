〔澳洲股市〕收跌1.2%,受矿业股及能源股挫跌拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月18日电---澳洲股市周四收跌1.2%,铜价和油价走软拖累矿业股及能源股下挫,谨慎市况下银行股亦走低,静候美国重要经济数据出炉.
市场将密切关注周四稍晚公布的美国消费者物价指数(CPI)、成屋销售和地区制造业数据,因全球的投资者正关注是否全球最大经济体美国正步入衰退.
据最新数据,指标S&P/ASX 200指数跌52.7点至4,251.2点,基本回吐周三1.3%的涨幅.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。