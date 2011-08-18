〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

美国联邦储备理事会(美联储,FED)三位官员周三提出截然不同的理由,反对美联储未来两年维持利率不变的举动,表明美联储内部对政策的反对观点也不统一.

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,他的主要担忧不是宽松货币政策可能引发物价攀升."我认为束缚美国经济的不是货币政策,而是华府的财政管理不善."

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在接受彭博广播长达一个小时的采访中,称不希望美联储抗击通胀的手脚受时间框架束缚."政策不应依赖于时间表,而应该视经济形势而定."

明尼亚波利斯联储银行总裁柯薛拉柯塔称,"美国经济状况与去年11月美联储推出上一轮购债计划时相比已大幅改善,美联储无需提供进一步的刺激措施."[ID:nCN1907337]

英国央行周三公布的货币政策委员会(MPC)8月会议记录显示,委员戴尔(Spencer Dale)和威尔(Martin Weale)本月放弃呼吁升息的强硬立场,而其馀委员则考虑是否实施新一轮刺激措施.决策者认为经济前景在过去一个月里恶化,多数委员也认为通胀风险已减退.[ID:nCN1904983]

最新利率水准* 最近一次变动

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美洲

美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点

基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点

加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点

巴西 Selic利率12.50% 2011年7月20日升25基点

亚洲

日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调

贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点

中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点

一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点

台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点

担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点

短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点

香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点

隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点

韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点

澳洲 隔夜拆款利率4.75% 2010年11月2日升25基点

马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点

新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点

泰国 一天期附买回利率3.25% 2011年7月13日升25基点

菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点

印度 附买回利率8% 2011年7月26日升50基点

附卖回利率7% 2011年7月26日升50基点

欧洲

欧元区 主要再融资利率1.50% 2011年7月7日升25基点

英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点

(Bank Rate paid on commercial bank reserves)

瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点

瑞典 附买回利率2% 2011年7月5日升25基点

挪威 指标利率2.25% 2011年5月12日升25基点

俄罗斯 指标再融资利率8.25% 2011年4月29日升25基点

隔夜拆借利率3.50% 2011年5月30日升25基点

非洲

南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点

* 以宣布日为准,多数变动于宣布翌日生效.

** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)