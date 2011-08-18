〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

人民日报：对外储数字变化无须过于敏感 规模够用更值得关注

路透北京2月8日 - 针对中国1月外储规模失守三万亿美元的整数关口，人民日报周三发布热点聚焦报导称，对外储数字变化无须过于敏感，关注重点不应简单落在数字变化或所谓“整数关口”上，规模够用更值得关注。