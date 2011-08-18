〔欧元债市〕德债期货微涨,因欧债危机和经济成长忧虑犹存

路透伦敦8月18日电---德国公债期货周四上涨,对决策者应对欧元区债务危机措施及疲弱经济前景的担忧,引发投资者对低风险资产的强烈需求.

德债期货FGBLc1最新日内上涨47个跳动点,报134.39,延续盘後交易时段的涨势,逼近合约高位134.77.

根据Futurestechs的技术分析,德债期货首道阻力位料为上周四高位134.54,而下行支撑料位于周一低位132.47.