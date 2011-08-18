〔东京美债〕公债价格全线走坚,因股市下跌促使投资者转向债市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月18日电---美国公债周四在亚洲交易时段小幅走坚,因为股市全线下滑,促使投资者转投部分资金至债券,但市场对美国联邦储备理事会(FED)政策和美国物价上涨的谨慎态度限制涨幅.
美国公债收益率(殖利率)曲线趋平,因为美联储誓言两年内维持利率在近零水准,推低短期利率,激励中长线投资者为获得较高收益而买入中长期债券.
但投资者对增加仓位心存谨慎.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。