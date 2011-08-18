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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 14:54 BJT

〔东京美债〕公债价格全线走坚,因股市下跌促使投资者转向债市

路透东京8月18日电---美国公债周四在亚洲交易时段小幅走坚,因为股市全线下滑,促使投资者转投部分资金至债券,但市场对美国联邦储备理事会(FED)政策和美国物价上涨的谨慎态度限制涨幅.

美国公债收益率(殖利率)曲线趋平,因为美联储誓言两年内维持利率在近零水准,推低短期利率,激励中长线投资者为获得较高收益而买入中长期债券.

但投资者对增加仓位心存谨慎.

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