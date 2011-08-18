〔中国股市〕沪综指受地产股拖累收低1.6%,加息预期继续升温

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月18日电---中国股市沪综指周四收低1.6%,地产股领跌.本周央行公开市场央票发行利率全线上行,导致加息预期升温;而楼市"限购令"扩大在即,亦显示楼市调控短期难放松,令地产股承压.
沪综指.SSEC收报2,559.472点,跌41.789点,或1.61%.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.4%.沪市A股今日成交额759亿元人民币,略高于上日的719亿元.
大同证券策略分析师王志宏指出,继一年期央票後,三年期央票发行利率提高,令市场加息预期进一步升温,"让市场认为央行仍然以从紧的货币政策为主,...再加上二三线城市限购令,让大家重新认识到政府的态度,短期内房地产从紧政策不会变."
中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.[nCN1908207]
湘财证券分析师徐广福认为,市场短期内缺乏上涨的因素,对通胀高企,首次公开招股(IPO)及再融资压力等的担忧重燃,料导致股市在未来一两周保持弱势震荡.
中国国家统计局稍早公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,但同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力.[nCN1907979]
沪深300指数9月合约CIFU1收报2,846.4点,跌1.62%,成交量为165,849手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。