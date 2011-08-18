〔中国股市〕沪综指受地产股拖累收低1.6%,加息预期继续升温

路透北京8月18日电---中国股市沪综指周四收低1.6%,地产股领跌.本周央行公开市场央票发行利率全线上行,导致加息预期升温;而楼市"限购令"扩大在即,亦显示楼市调控短期难放松,令地产股承压.

沪综指.SSEC收报2,559.472点,跌41.789点,或1.61%.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.4%.沪市A股今日成交额759亿元人民币,略高于上日的719亿元.

大同证券策略分析师王志宏指出,继一年期央票後,三年期央票发行利率提高,令市场加息预期进一步升温,"让市场认为央行仍然以从紧的货币政策为主,...再加上二三线城市限购令,让大家重新认识到政府的态度,短期内房地产从紧政策不会变."

中国央行公开市场本周央票发行利率全线上行,在政府重申控通胀仍为首要任务下,央行引导加息预期更浓.[nCN1908207]

湘财证券分析师徐广福认为,市场短期内缺乏上涨的因素,对通胀高企,首次公开招股(IPO)及再融资压力等的担忧重燃,料导致股市在未来一两周保持弱势震荡.

中国国家统计局稍早公布,7月70个大中城市中,房价环比下降城市较上月续增,但同比涨幅继续扩大,显示调控依然面临较大压力.[nCN1907979]

沪深300指数9月合约CIFU1收报2,846.4点,跌1.62%,成交量为165,849手.(完)