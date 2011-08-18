〔日本股市〕连跌两日,因日圆强劲且市场担心美国再陷经济衰退(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 戴尔财测拖累芯片相关类股票表现
* 日经指数连续第二天下跌,市场等待美国数据
* 朝日啤酒上扬,因将收购新西兰Independent Liquor
路透东京8月18日电---日本股市日经指数周四连续第二天下跌,并跌破广受关注的9,000点关口,受累于日圆持续走强以及市场担心美国可能迎来又一轮经济衰退,且多数投资者在美国数据公布前选择观望.
分析师表示,清淡的成交量也使得市场容易下跌,而午盘时亚洲股市下挫,市场出现期货卖盘,增加了忧虑程度.
资本流动数据显示,上周海外投资者卖超日本股票规模达到逾一年以来最高,这也打压了市场人气.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。