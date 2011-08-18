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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 14:56 BJT

〔日本股市〕连跌两日,因日圆强劲且市场担心美国再陷经济衰退(更新版)

* 戴尔财测拖累芯片相关类股票表现

* 日经指数连续第二天下跌,市场等待美国数据

* 朝日啤酒上扬,因将收购新西兰Independent Liquor

路透东京8月18日电---日本股市日经指数周四连续第二天下跌,并跌破广受关注的9,000点关口,受累于日圆持续走强以及市场担心美国可能迎来又一轮经济衰退,且多数投资者在美国数据公布前选择观望.

分析师表示,清淡的成交量也使得市场容易下跌,而午盘时亚洲股市下挫,市场出现期货卖盘,增加了忧虑程度.

资本流动数据显示,上周海外投资者卖超日本股票规模达到逾一年以来最高,这也打压了市场人气.

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