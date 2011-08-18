〔路透调查〕台湾7月外销订单年增率料升至11.04%

* 公布项目:台湾7月外销订单

* 公布时间:8月19日(周五)本地时间16:00(0800GMT)

路透预估(较上年同期变动百分比):

预估中值 预估区间 6月 5月 调查家数

+11.04 +8.4 - +13.9 +9.18 +11.53 10

观察重点:

--虽然欧洲债务危机的冲击令人担忧,但台湾外销订单年增率近几个月来保持相对稳定,受海外市场对高科技设备的需求支撑.但随着全球经济降温,增速已远不及年内早些时候.

--前景被多重负面因素所笼罩,包括标准普尔调降美国评级,全球金融市场动荡,欧元区债务问题发酵及中国收紧政策.

--台湾7月出口金额成长幅度高于市场预期,因电子、资讯与通讯产品出口创历年单月新高.对美国与日本的出口亦表现强劲.[ID:nCT0389016]