〔路透调查〕台湾7月外销订单年增率料升至11.04%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 公布项目:台湾7月外销订单
* 公布时间:8月19日(周五)本地时间16:00(0800GMT)
路透预估(较上年同期变动百分比):
预估中值 预估区间 6月 5月 调查家数
+11.04 +8.4 - +13.9 +9.18 +11.53 10
观察重点:
--虽然欧洲债务危机的冲击令人担忧,但台湾外销订单年增率近几个月来保持相对稳定,受海外市场对高科技设备的需求支撑.但随着全球经济降温,增速已远不及年内早些时候.
--前景被多重负面因素所笼罩,包括标准普尔调降美国评级,全球金融市场动荡,欧元区债务问题发酵及中国收紧政策.
--台湾7月出口金额成长幅度高于市场预期,因电子、资讯与通讯产品出口创历年单月新高.对美国与日本的出口亦表现强劲.[ID:nCT0389016]
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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