《国际主要央行公开市场操作一览》--8月18日

路透上海8月18日电---上周四以来美联储仍主要通过买入公债投放资金,欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

------------------------------------------------------------------

8/16 购买公债 29.09 08/31/2015-02/15/2017

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED)三位官员为反对美联储再冻结利率两年的举动,发表截然不同的理由,表明美联储内部缺乏统一的政策主轴.达拉斯联邦储备银行总裁费希尔称,他的主要担忧不是宽松货币政策可能引发物价攀升.费城联储总裁普洛瑟则告诉彭博电台,不同意美国联邦公开市场委员会(FOMC)声明的原因是"在不恰当的时间实行了不恰当的政策".[ID:nCN1907337]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

-------------------------------------------------------

8/17 七天期反向交易 5.00(亿美元) 1.10%(固定利率)

8/16 七天期反向交易 1,476.893 1.50%(固定利率)

七天期定期存款 -960.00 0.96%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行上周创纪录地购买220亿欧元的政府公债,重新启动富争议性的公债购买计划,以试图遏制欧元区债务危机向西班牙和意大利扩散.[ID:nCN1900855]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户馀额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户馀额(10亿日圆)

-------------------------------------------

周三 31,990

上周三 32,960

-------------------------------------------

当期变化 -970

金融机构在日本央行的活期账户馀额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户馀额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--据了解日本央行想法的人透露,日本央行在过去数日购买比以往都要多的上市交易基金(ETFs),目的是给市场心理支撑,并非刻意直接影响股价.继上周把资产购买计划规模扩大一半至15万亿(兆)日圆(1,940亿美元)之後,日本央行也很可能会继续积极地买入这类基金.在此期间,日本央行把ETF的购买目标自9,000亿日圆提高至1.4万亿日圆.[ID:nCN1889981]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率维持0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示,当日共发行1,970.8亿台币存单.相较存单到期金额2,016.8亿,存单发行馀额减少46亿.[ID:nCT0392836]

--台湾央行周二表示,当日共发行728亿台币存单.相较存单到期金额201亿,存单发行馀额增加527亿.[ID:nCT0392450]

--台湾央行周一表示,当日共发行2,888.7亿台币存单.相较存单到期金额3,517亿,存单发行馀额减少628.3亿.[ID:nCT0391906](完)