版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 15:23 BJT

〔披索汇率〕菲律宾披索"处于合适的汇率水平"--财长普里斯马

路透新加坡8月18日电---菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)周四称,菲律宾披索兑本地区货币的汇价处于合适的水平,但当局将密切监视"不利的"走势.

普里斯马在新加坡对记者表示,"我们正在密切监控本地区其他货币的汇价走势,我们认为目前披索兑其他的地区货币处于合适的汇率区间内."

他并称,由于其他货币也在升值,我们不能阻止披索的升势.(完)

--编译 肖群英;审校 丁琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐