〔披索汇率〕菲律宾披索"处于合适的汇率水平"--财长普里斯马

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月18日电---菲律宾财政部长普里斯马(Cesar Purisima)周四称,菲律宾披索兑本地区货币的汇价处于合适的水平,但当局将密切监视"不利的"走势.
普里斯马在新加坡对记者表示,"我们正在密切监控本地区其他货币的汇价走势,我们认为目前披索兑其他的地区货币处于合适的汇率区间内."
他并称,由于其他货币也在升值,我们不能阻止披索的升势.(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。