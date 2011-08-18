〔中国金融〕发改委处罚中信银行等三家银行违规收费,最高200万元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月18日电---针对银行违规收费现象,中国发改委分别向中信银行(601998.SS)(0998.HK)、兴业银行(601166.SS)和中国邮政储蓄银行三家总行开出罚单,以惩戒这三家银行擅自推迟取消人民币个人账户密码挂失费时间的行为.
其中,中信银行总行和兴业银行总行被罚款200万元人民币,中国邮政储蓄银行总行被罚款180万元.
"实施严厉的行政处罚,目的在于提醒各银行业金融机构必须不折不扣地执行国家的政策法规,不得以任何理由擅自推迟执行监管部门的文件规定."发改委称.
今年3月份,中国银监会、中国人民银行、国家发展改革委联合下发《关于银行业金融机构免除部分服务收费的通知》,要求银行业金融机构自7月1日起免除人民币个人账户的11类34项服务收费.
发改委称,7月中下旬发改委在暗访和检查中发现,一些网点仍存在违规继续收取国家明令取消的人民币个人账户密码挂失费的行为.
发改委要求,7月1日至5日违规收取的人民币个人账户密码挂失费,需全额退还给客户;对于7月6日後仍在收取人民币个人账户密码挂失费的,除依法责令退还外,要处以违规收费金额5倍的罚款.(完)
--发稿 苏丹; 审校 沈燕/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。