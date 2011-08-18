〔全球金市〕金价受对经济增长的担忧支撑小幅走高,尽管美元反弹

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月18日电---金价周四小幅走高,因对欧元区债务问题和全球经济增长放缓的担忧持续,尽管美元反弹.
美元指数.DXY上涨近0.4%,有关瑞士央行采取措施对抗瑞郎升值的传言,推低了瑞郎.美元指数昨日曾跌至三周低位.
本周的法德峰会没有提供解决欧元区债务危机的有效方案,令投资者失望,而全球增长前景阴霾继续推动投资者买入黄金避险.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。