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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 15:29 BJT

〔全球金市〕金价受对经济增长的担忧支撑小幅走高,尽管美元反弹

路透新加坡8月18日电---金价周四小幅走高,因对欧元区债务问题和全球经济增长放缓的担忧持续,尽管美元反弹.

美元指数.DXY上涨近0.4%,有关瑞士央行采取措施对抗瑞郎升值的传言,推低了瑞郎.美元指数昨日曾跌至三周低位.

本周的法德峰会没有提供解决欧元区债务危机的有效方案,令投资者失望,而全球增长前景阴霾继续推动投资者买入黄金避险.

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