〔中国票据市场〕转贴利率盘整,信贷规模偏紧抑制银行收票热情

路透上海8月18日电---中国票据市场转贴利率周四盘整.虽然资金面依然偏于宽松,但银行信贷规模偏紧,收票热情低落,转贴利率高位盘整,预计近期还将维持小幅震荡的走势.

"(转贴)利率是很诱人,差不多赶上高利贷了,"上海一银行交易员称,"有钱,我们没规模,现在就3-4个亿规模,到期一批,置换一批."

他并表示,由于规模紧张,再加上对年底信贷规模情况预期悲观,现在银行收票大多集中在2-3个月的短期品种,并且收票量偏少,造成转贴利率维持高位,且预计进入四季度以後,信贷规模紧张状况可能还会更加恶化.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6280/8.0685 8.9625/8.4385 9.4170/8.6604

上日 8.6352/8.0485 8.9875/8.4485 9.4050/8.6604

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变动 -0.72bp/+2.00bp -2.50bp/-1.00bp +1.20bp/ 0 bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价跌势不止**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5677%,较上日的6.6762%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1158/3.0328 3.2535/3.1885

上日 3.1111/3.0281 3.2568/3.1938

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)