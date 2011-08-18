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公司新闻(中文) | 2011年 8月 18日 星期四 15:51 BJT

〔美国个股〕可口可乐将于2012-2014年间在中国投资40亿美元--新华社

路透北京8月18日电---新华社周四援引美国可口可乐公司(KO.N)首席执行官穆泰康的话称,可口可乐将在2012-2014年间在中国投资40亿美元.可口可乐是全球最大的软饮料生产商.

穆泰康在接受新华社采访时表示,这些投资将主要用于扩充公司产品和包装,以扩张其生产和分销体系.此外投资也将涉及冷饮设备.

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