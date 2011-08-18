朝鲜食品短缺,领导人金正日出海度假--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译)
路透首尔8月18日电---据报导，越来越多的朝鲜百姓面临食品短缺困境，而该国最高领导人金正日却乘坐其豪华游艇出海。
韩联社周四援引一名消息人士的话称，金正日正在其位于东海岸的一栋别墅度假。
报导并未透露游艇具体型号，但卫星图像以前曾显示，金正日乘坐的是一艘大型邮轮。
金正日生活奢华人尽皆知，尽管国际社会制裁朝鲜，禁止向其出售奢侈品， 以就其核项目向朝鲜施压。
专家称，金正日向执政精英赠予大量贵重礼物，以赢得其忠心，从而保证大权在握。许多奢侈品据信来自中国。
朝鲜一直存在食品短缺问题，但今年由于天气恶劣，形势尤为严峻。
欧盟和救援机构已对朝鲜救助请求作出回应，但美国和韩国拒绝提供支援，称他们质疑食品会发给最困难的人。（完）
编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。