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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 15:39 BJT

《外汇动态》欧元/美元买盘在1.4350,卖盘在1.4430

0729GMT---欧元/美元EUR=报1.4410美元,窄幅交投于1.4380-1.4442区间,买盘在1.4350,卖盘在1.4430.100日加权移动平均线切入位1.4357提供支撑,交易商称1.4350下方有止损盘.55日加权移动平均线切入位1.4330同样是支撑位.上方阻力位在小时图移动平均线,欧元/美元刚刚突破55小时移动平均线切入位1.4411,此前该均线一直压制日内的上涨.(完)

--编译 李富强;审校 隋芬

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