《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月18日电---以下为FXCM分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:正在缓步下行,只要高点不断下移,料将跌至1.4350,不过若升破1.4425的近期盘中高位,将很可能升向昨日高点1.4520.

美元/日圆:波动率严重承压,但在77日圆的高点下方,整体趋势略微偏空.有鉴于此,只要汇价在77下方,我们预计美元/日圆将下探76.倘若升破77日圆,则上看77.50.

英镑/美元:正在逆市回调,即便跌至昨日升势的50%回档位1.6470,我们也不会感到意外.不过,汇价整体上行趋势较强,只要守在1.64上方,我们预计将上看1.67,该水平距4月28日高位仅低约50个点子.

欧元/英镑:昨日向下突破0.8730表明,价格控制优势已由买方转向卖方,只要汇价在0.8750下方,预计欧元将跌向0.8670.若升破0.8750,则很可能上探0.8800.

纽约 当日 今年来 2010年

0732GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4401 1.4423 -0.15 +7.65 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.60 76.59 +0.01 -5.61 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 110.32 110.59 -0.24 +1.58 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7959 0.7905 +0.68 -14.74 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6513 1.6542 -0.18 +5.86 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9828 0.9801 +0.28 -1.39 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0478 1.0539 -0.58 +2.70 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8311 0.8371 -0.72 +6.67 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.280 80.710 -0.53 -3.36 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.670 64.110 -0.69 +0.66 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 126.48 126.74 -0.21 -0.14 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2608 1.2582 +0.21 -3.88 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 丁琦; 审校 蔡美珍

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