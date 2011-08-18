《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月18日电---以下为FXCM分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:正在缓步下行,只要高点不断下移,料将跌至1.4350,不过若升破1.4425的近期盘中高位,将很可能升向昨日高点1.4520.
美元/日圆:波动率严重承压,但在77日圆的高点下方,整体趋势略微偏空.有鉴于此,只要汇价在77下方,我们预计美元/日圆将下探76.倘若升破77日圆,则上看77.50.
英镑/美元:正在逆市回调,即便跌至昨日升势的50%回档位1.6470,我们也不会感到意外.不过,汇价整体上行趋势较强,只要守在1.64上方,我们预计将上看1.67,该水平距4月28日高位仅低约50个点子.
欧元/英镑:昨日向下突破0.8730表明,价格控制优势已由买方转向卖方,只要汇价在0.8750下方,预计欧元将跌向0.8670.若升破0.8750,则很可能上探0.8800.
纽约 当日 今年来 2010年
0732GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.4401 1.4423 -0.15 +7.65 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.60 76.59 +0.01 -5.61 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 110.32 110.59 -0.24 +1.58 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.7959 0.7905 +0.68 -14.74 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.6513 1.6542 -0.18 +5.86 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9828 0.9801 +0.28 -1.39 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0478 1.0539 -0.58 +2.70 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8311 0.8371 -0.72 +6.67 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.280 80.710 -0.53 -3.36 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.670 64.110 -0.69 +0.66 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.48 126.74 -0.21 -0.14 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2608 1.2582 +0.21 -3.88 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 丁琦; 审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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