〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶几近持平,受日圆升值忧虑和技术面疲势打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四结算价基本持平,投资者缺乏推动期胶突破近期交易区间的新刺激因素,而且日圆升值忧虑和技术面疲势均打压市场人气.
TOCOM指标1月期胶<0#JRU:>结算价跌0.2日圆,报每公斤362.2日圆.
上海期交所交投最活跃的1月期胶合约SNRF2跌1%,收报每吨33,745元(约合5,283.305美元).成交量自周三的574,662口增至670,662口.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。