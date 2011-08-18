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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 15:47 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶几近持平,受日圆升值忧虑和技术面疲势打压

路透东京8月18日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周四结算价基本持平,投资者缺乏推动期胶突破近期交易区间的新刺激因素,而且日圆升值忧虑和技术面疲势均打压市场人气.

TOCOM指标1月期胶<0#JRU:>结算价跌0.2日圆,报每公斤362.2日圆.

上海期交所交投最活跃的1月期胶合约SNRF2跌1%,收报每吨33,745元(约合5,283.305美元).成交量自周三的574,662口增至670,662口.

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