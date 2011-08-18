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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 15:53 BJT

〔日本债市〕20年期公债受低接卖盘带动上涨,经济增长忧虑加深

路透东京8月18日电---日本公债价格周四上涨.此前挫跌的20年期公债走高,因市场愈发认为全球经济已经开始下滑,投资者很愿意继续扭转收益率曲线上周趋陡的趋势.

现货10年期公债收益率(殖利率)跌至1%关口下方,向九个月低点0.975%又靠近一小步,不过市场人士预期月底买兴将支持债市.

"美国经济前景是市场焦点.不像去年经济放缓只持续很短时间,投资者这回似乎真的很紧张,因为美国经济在失去动能,"三菱UFJ证券资深固定收益策略师长谷川治美说.

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