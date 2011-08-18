〔日本债市〕20年期公债受低接卖盘带动上涨,经济增长忧虑加深

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京8月18日电---日本公债价格周四上涨.此前挫跌的20年期公债走高,因市场愈发认为全球经济已经开始下滑,投资者很愿意继续扭转收益率曲线上周趋陡的趋势.
现货10年期公债收益率(殖利率)跌至1%关口下方,向九个月低点0.975%又靠近一小步,不过市场人士预期月底买兴将支持债市.
"美国经济前景是市场焦点.不像去年经济放缓只持续很短时间,投资者这回似乎真的很紧张,因为美国经济在失去动能,"三菱UFJ证券资深固定收益策略师长谷川治美说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。