〔投行观点〕摩根士丹利下调今明两年全球GDP预估,称全球经济濒临衰退

路透8月18日电---摩根士丹利表示,全球经济正"危险地接近于衰退边缘",该机构并下调了对全球经济2011和2012年的成长预估,指出美国和欧洲近期的政策失误,以及2012年进一步收紧财政政策的前景.

摩根士丹利将2011年全球生产总值(GDP)的增幅预估从4.2%下调至3.9%,而且将2012年的增幅预估从4.5%下调至3.8%.

摩根士丹利在这份日期标明为8月18日的客户报告中谈到,"虽然我们此前一直认为,发达市场将一路呈现BBB复苏模式(曲折、低于正常水平且脆弱),但现在看来,上述情形比此前所想的还要严重."该机构并称,新兴市场同样难以独善其身.

摩根士丹利目前预计,今明两年发达经济体的平均增速仅为1.5%.(完)